Il bergamasco, una lingua che parla di storie, cultura e tradizioni

Il libro è nato dopo un lungo lavoro di ricerca e di studio di quattro anni. Non vuole essere una mera pubblicazione, ma una testimonianza concreta della cultura del nostro territorio negli ultimi 130 anni storia: il documento citato più lontano nel tempo risale al 1895, mentre i più recenti al 2019. «All’inizio non avrei mai pensato di pubblicare un’opera – racconta Michele Poli – Volevo semplicemente nutrire il mio desiderio di curiosità e di ricerca. Tutto è partito anni fa, quando in soffitta ho trovato una copia della commedia dialettale “Ol rè dol bombardì” di Renzo Avogadri e Giuseppe Mazza. Avevo ben presente il teatro in dialetto e quindi mi sono chiesto quali fossero le poesie o i componimenti in prosa in bergamasca. Ho cercato in internet e il primo documento che ho trovato è stato un breve articolo di Umberto Zanetti: questo testo è stato l’inizio della mia ricerca».