«Una remota possibilità di bene» nell’abisso del lager. Lorenzo Perrone, il muratore che salvò Primo Levi

Per mesi, Lorenzo porta a Primo e al suo amico Alberto pane e zuppa in avanzo, per Primo scrive in Italia e gli recapita la risposta, gli regala una maglia per riscaldarsi. Tutto senza voler nulla in cambio. E si badi a non pensare che sia poco, in quel contesto. «In termini concreti» scrive Levi in «Se questo è un uomo», l’aiuto «si riduce poca cosa». Ma è lui stesso a dirci «Tutto questo non deve sembrare poco». Perché quelle “semplici” accortezze hanno un valore inestimabile: «...Lorenzo era un uomo; la sua umanità era pura e incontaminata, egli era al di fuori di questo mondo di negazione. Grazie a Lorenzo mi è accaduto di non dimenticare di essere io stesso un uomo» .