«Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte», un libro per guardarsi allo specchio

In Cristopher non c’è malizia, non c’è quella cattiveria di fondo che caratterizza l’animo umano. Manca quella componente utilitaristica che talvolta permea le relazioni. «Di solito non mi permetto di storpiare le parole degli autori però ho sintetizzato il mio pensiero in una piccola locuzione che ho aggiunto io al testo. C’è un momento in cui Cristopher fa l’elenco dei suoi disturbi comportamentali: “Uno dei miei problemi è che dico cose scomode”. Io ho aggiunto: “Come la verità”. “Persona” significa maschera in greco e Christopher di maschere non ne ha. Quindi è il fatto di non avere maschere che può spaventare chi guarda da fuori. L’autore ci descrive questa maschera, ma leggendo il libro ci si rende conto che, se si entra dentro la testa del protagonista, si finisce come per guardare sé stessi nello specchio».