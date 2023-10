I tesori della lettura si svelano con «Buon Tempo Live»

«Leggere è meraviglioso e fondamentale – dice Nisoli – Il senso intimo dell’esistenza, del resto, è la crescita e leggere è una di quelle azioni che ti fa crescere. La lettura offre un sacco di benefici, in primis lo sviluppo dell’intelligenza. E in un’epoca come la nostra, in cui il tema dell’intelligenza artificiale si fa sempre più rilevante e preponderante, il cervello va allenato continuamente come un muscolo. L’intelligenza artificiale, infatti, è in realtà molto stupida: ha bisogno di una volontà autentica in grado di governarla e indirizzarla e, soprattutto, di tanto senso critico. Anche per questo, mi auguro una grande affluenza alla nostra rassegna letteraria, che promette di essere un’esperienza culturale straordinaria ed estremamente vivace. Quando si partecipa a festival come il nostro, si torna a casa un po’ più arricchiti e, a volte, si trova pure qualcosa che neanche si sapeva di stare cercando».