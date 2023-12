«Donna, libro, libertà»: Lolita, Teheran e il patriarcato (da non confondere col maschilismo)

Ciò che opprime la soggettività di Lolita, che condiziona la vita delle donne, in Iran come in occidente, fino ad ucciderle, chiede di essere inserito in una prospettiva più ampia, oltre il maschilismo. È una postura che non può essere corretta curando uno solo dei suoi sintomi. Patriarcale è qualsiasi approccio suprematista, di presunzione di superiorità, di legittimazione dell’interferenza nella libera costruzione del sé, inteso non solo come entità singola ma anche come entità collettiva. La guerra, il colonialismo, il militarismo, la violenza sulle donne, la discriminazione di genere, sono tutti prodotti del patriarcato. E a guardare bene, li si vede sempre procedere a braccetto. Per guarire davvero da questo male, serve curare tutti i sintomi.