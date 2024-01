Con il poetry slam la poesia torna pop

Ancora prima di scrivere versi, il poeta brianzolo è un appassionato e tra i suoi autori preferiti ci sono Dylan Thomas, vissuto nella prima metà del Novecento, e il contemporaneo Ron Padgett, «letto di recente perché citato nel film “Paterson” di cui mi sono innamorato». La pellicola di Jim Jarmusch ha per protagonista un guidatore di autobus che scrive poesie, interpretato da Adam Driver. «Non faccio distinzione tra classici e non classici, è tutto poesia – spiega – Un altro libro che mi è piaciuto tantissimo in questo periodo è “Sacro e urbano” di Isabella Capurso: molto, molto interessante, oltre ad alcuni passi di Bobby Sands e lavorando nelle scuole non posso non citare Gianni Rodari, con quella sua semplicità fondamentale per tutti».