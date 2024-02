Metti un giovedì pomeriggio con la Società Dante Alighieri

Il 22 febbraio c’è Fabrizio Brena con «Dante legge Severino Boezio». «I riferimenti a Severino Boezio li troviamo nella Commedia. Da lui Dante ha preso spunto per il tema dell’allegoria, della personificazione della filosofia nel “De consolatione philosophiae”» spiega Noris. Insomma, ogni grande autore della Letteratura lascia intravvedere, se non esplicitamente in filigrana, numerosi rimandi ad opere precedenti che hanno rappresentato per lui dei riferimenti imprescindibili.