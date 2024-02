«Le supplici» di Euripide. Tutta l’attualità della tragedia greca

La guerra tra Atene e Tebe sembra inevitabile, ma alla fine Atene vince e i cadaveri vengono restituiti. Il re di Argo, Adrasto, pronuncia un discorso commemorativo per onorare i caduti, mentre il rogo di Capaneo, uno degli eroi argivi, viene allestito separatamente per onorare la sua morte causata dal fulmine di Zeus. La moglie di Capaneo, Evadne, non sopportando la separazione dal marito, si getta sul rogo in fiamme. Alla fine, con l’intervento di Atena, Teseo e Adrasto vengono impegnati con un giuramento solenne per un’eterna alleanza tra Atene e Argo.