Perché permettere a una tragedia greca di entrare a scuola?

Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della prosa del Teatro Donizetti, le ha anche affidato ventuno incontri in nove scuole secondarie di secondo grado. «Erica, prima di entrare in Accademia, è stata un’attrice del “Progetto Young” del Donizetti; per me è bellissimo vederla ritornare in questa veste, avendo realizzato un sogno – mi racconta – Per il Teatro Sociale ho scelto “Prometeo” perché la sospensione di tempo e di spazio che dà l’opera di Eschilo ci permette di appartenere ancora di più a quello che si sta dicendo. Il fatto che sia resa da un gruppo e una compagnia giovane ha un significato ancora più potente: le parole vanno dal passato all’oggi, ma questi giovani ci dicono che varranno anche per il futuro». I PEM, tutti attori under 30, sono diventati quindi veri testimoni di quello “scoprirsi raccontati” in un testo antico.