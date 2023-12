«Radio Shakespeare». E se Romeo e Giulietta si incontrassero a Villa d’Almè?

L’obiettivo della Compagnia Teatro e Cuore non è solo quello di portare in scena uno spettacolo. Lo spiega Swewa, da sempre attenta al tema della memoria che si fa teatro e del teatro che si fa memoria. «Una volta che tu racconti la tua storia, la tua storia diventa universale. Le tragedie shakespeariane, come quelle greche, sono sempre estremamente contemporanee. È la forza dei loro testi: ci vedi sempre qualcosa, ti danno una chiave per leggere l’oggi, per arrivare all’umano».