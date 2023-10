«Pourquoi pas!», lo spettacolo che stravolge i ruoli di genere

Domenica 5 novembre, le luci del teatro si accenderanno per illuminare una scenografia semplice e minimalista. Il palcoscenico sarà allestito con alcuni mobili casalinghi e, tra gli oggetti, una poltrona sarà il punto di partenza della storia. L’attore protagonista Pierre Decuypere sarà seduto con le mani avvolte attorno alla pancia mentre lavora a maglia. L’immagine iniziale è di forte impatto per i bambini e i genitori, poiché mette in scena una novità rispetto ai luoghi comuni a cui siamo abituati (un papà che lavora a maglia?) e ci spinge a riflettere su quanto queste credenze siano radicate in noi. Grazie all’abilità di registi e dell’attore, ogni scena è uno spunto di riflessione, in una cornice ironica e leggera, che ci fa esclamare: «Perché no!».