Genitori e figli danzano insieme con lo spettacolo di «PlayJam»

«Il tema della nascita arriva da un lavoro che abbiamo fatto sulla fascia d’età 0-3 con l’educatrice Katia Pantalla. Lei sottolineava sempre quanto i bambini siano più connessi alla nascita e allo sviluppo del corpo rispetto agli adulti. Infatti, lo stanno ancora vivendo, ne sono ancora consapevoli, e questo tipo di suoni e di movimenti risuonano in modo più rapido e più efficace in loro. Tornare a terra per gli adulti non fa parte della normalità, ma crediamo sia importante mettersi al livello dei bambini per trascorrere un’ora in una dimensione corporea diversa. Anche per i bambini è una novità che il genitore non sia più verticale, non ti prende in braccio ma torna a giocare a terra. Alcuni operatori che sono venuti ad osservare si sono commossi nel vedere i piccoli trascinare gli adulti in un grande silenzioso gioco collettivo. Alle volte i genitori sono più smarriti dei bambini, che invece colgono immediatamente gli inviti dei performers», prosegue Serena, e quando gli domando come fare se un genitore non sa ballare mi risponde: «il gioco è la chiave attraverso cui il corpo e la mente si attivano. Porsi su un piano ludico fa dimenticare anche l’imbarazzo di muoversi, deve essere un momento di piacere, senza troppi pensieri».