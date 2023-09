Al cospetto dell’assoluto, Luca Doninelli e la Bibbia: perché leggere le Scritture è fondamentale

«Chiamatemi Ismaele». Già dall’incipit, «Moby Dick», capolavoro di Herman Melville, è in grado di evocare quel sostrato (e quella simbologia) di matrice biblica che innerva l’intero romanzo sino alla fine. Con neanche troppo sforzo, echi testamentari si possono scovare anche ne «Le avventure di Pinocchio» di Carlo Collodi, mentre in un testo magnifico come «La terra desolata» di T. S. Eliot i rimandi al «libro dei libri» si sprecano. Le tre opere citate, in realtà, sono solo una piccola e parziale dimostrazione di come la cultura cristiana (che affonda le proprie radici in quella ebraica), insieme a quella greco-romana, sia alla base della civiltà occidentale, e di come per secoli ne abbia influenzato il pensiero e l’arte.