Con «Giocarteatro» recitare diventa un gioco per tutti

In vista di Halloween, domenica 29 ottobre alle 16.30, ci sarà lo spettacolo «Le storie di Jack Lanterna», per un pomeriggio in compagnia della Dama Nera e il suo servo Thuluc. Tutti gli invitati potranno travestirsi, mostri compresi. Martedì 31 ottobre alle ore 21, l’atmosfera si farà più tenebrosa con lo spettacolo «Escono solo di notte- storie di vampiri», dedicato agli adulti. Per il mese di novembre la rassegna diventa internazionale. Un ospite davvero speciale arriva dal Belgio. Pierre Decuypere, insieme alla regia di Céline Dumont e Sandrine Hooge, andranno in scena con lo spettacolo «Pourquoi pas!». Un’esplorazione dei ruoli della mamma e del papà in famiglia che, per una sera, verranno stravolti in un’esibizione basata sulla complicità, tenerezza e che scaturirà risate e riflessioni. In collaborazione con Bergamo e Brescia Capitale della Cultura, la compagnia belga Tof Théâtre si esibirà domenica 5 novembre alle ore 10.45 e alle 16.30. Mamma e papà che ne dite? Pourquoi pas?