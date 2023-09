psicogeografie: fare il primo passo

Come umani, nasciamo fragili e dipendenti per costituzione: nei primi mesi a stento reggiamo il peso del nostro cranio. Poi iniziamo a gattonare e a esplorare il mondo goffamente, finché riusciamo a portarci in posizione eretta e iniziamo, goffi e tremolanti, a camminare. Spesso cadiamo, inciampiamo, avanziamo incerti. Questi primi esperimenti di movimento e esplorazione sono cruciali per la costruzione della nostra psiche, non solo per come procediamo noi, ma anche per la reazione di si sta prendendo cura di noi in quel momento.