«Quando attraversi l’inferno, non ti fermare». Sebastiano Gavasso porta in scena «Corri»

Chiedo a Gavasso che effetto gli faccia portare «Corri» in un ospedale. Non ha dubbi. «Il motto della nostra compagnia, che è una compagnia che trasforma da sempre libri in spettacoli teatrali, è quello di andare a realizzare spettacoli che possono, come nella poetica manzoniana, avere il vero come soggetto, l’utile come scopo e l’interessante come mezzo. Quella che facciamo a Bergamo è una replica che non solo è vera, perché racconta una storia vera e si lega a vicende reali (tra l’altro in un luogo che ha sofferto molto durante la pandemia); utile senz’altro, perché lo scopo è più che utile, e interessante perché è interessante da un punto di vista umano, di condivisione e di volontà di unirsi, di creare rete. Ed è anche e soprattutto per fare beneficenza».