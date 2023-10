«Les Porteurs de Mémoires». Sulla valigia un nome, dentro la valigia una storia

La performance itinerante «Les Porteurs de Mémoires» è un’opportunità per unire le comunità di Bergamo e Brescia attraverso la condivisione delle storie, celebrando la diversità e la libertà in modo memorabile. Si tratta di una passeggiata attraverso le strade di entrambe le città Capitale Italiana della Cultura 2023, un’esperienza di condivisione delle memorie di coloro che hanno difeso la libertà in questi luoghi. Una parata silenziosa, un camminare in fila, lentamente. Non ci sono parole, ma musica. Ci sono gesti comuni. «Ogni partecipante si assume il compito di portare attraverso la memoria il nome di qualcun altro e lo fa sulla propria valigia, sulla propria persona, fra gli altri. I portatori di memorie sono testimoni silenziosi di tutti coloro che non hanno potuto scegliere, di chi era “diverso”, di quelli che si volevano dimenticare o mettere a tacere. Sulla valigia portano scritto un nome, dentro la valigia portano simbolicamente la storia: vite di donne e uomini che hanno lottato contro ogni tipo di oppressione o discriminazione, a favore della libertà» spiega Marina Rossi del collettivo Lelastiko.