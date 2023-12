«Iliade. Il gioco degli dèi». A teatro, l’attualità del mito più antico

«Iliade canta di un mondo in cui un’ideologia competitiva e l’etica del successo non lasciano spazio a umanità e giustizia, gli uomini non decidono nulla ma sono agiti dagli dèi in una terribile guerra senza né vincitori né vinti – rivela Roberto Aldorasi –. La coscienza e la scelta non sono (ancora) cose che riguardano gli umani: la loro civiltà dovrà attendere l’età della Tragedia per conoscere la responsabilità personale e tutto il peso della libertà. In quel mondo arcaico dominato dalla forza, dal fato ineluttabile e dagli dèi capricciosi non è difficile specchiarci e riconoscere il nostro, le nostre vite dominate da forze distruttive che sono sopra e dentro di noi e che sfuggono ad ogni controllo, nella loro eterna fuga oltre le aspirazioni degli uomini. Ci sono tutti i semi del tramonto del nostro Occidente in “Iliad”e, che però contiene anche quelli della coscienza, della responsabilità e della scelta».