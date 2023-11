Musica, incontri e non solo. Un festival «Donizetti Opera» 2023 in grande stile

Inoltre, il «Donizetti Opera» presenterà in prima moderna una versione rielaborata da Francesco Micheli de «Il piccolo compositore di musica» di Giovanni Simone Mayr (2 dicembre), con la direzione musicale di Alberto Zanardi. L’opera andò in scena il 13 settembre 1811 come saggio finale delle Lezioni Caritatevoli organizzate da Mayr, che ebbero come allievo di primo piano Gaetano Donizetti. Il celebre compositore si esibì davanti al pubblico bergamasco di allora proprio con questo titolo. Oggi saranno i giovani allievi della «Bottega Donizetti», masterclass di perfezionamento del repertorio donizettiano, i protagonisti dello spettacolo realizzato in collaborazione con il Politecnico delle Arti «G. Donizetti – G. Carrara».