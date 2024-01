I cinque spettacoli più interessanti che ho visto a Bergamo per la Capitale della Cultura

I criteri per valutare cosa sia imperdibile sono numerosi e gli spettacoli di cui vi parlerò di seguito hanno dalla loro l’essere un insieme di strade che si intersecano e che arrivano al punto in modo tanto onesto quanto spiazzante. Il compito del teatro è raccontare la realtà con linguaggi surreali, ma anche di rappresentare la finzione con linguaggi attuali. Se quando ti alzi dalla sedia non te ne vai dalla sala portandoti via almeno una domanda, quello che hai visto non è stato un buon lavoro. Il teatro è fatto per pensare, non importa se alla riflessione ci si arriva con una risata o disagio: l’importante è interrogarsi, mentre si ascolta con tutto il corpo. Ma non basta: se questo fosse l’unico requisito si correrebbe il rischio di vedere e generare performance ruffiane, forti nel tocco emotivo, ma sostanzialmente incapaci di rimettere in discussione. Perché le domande suscitate continuino a operare nel nostro pensiero, anche quando siamo fermi nel traffico e pensiamo allo spettacolo visto la sera prima, o quando mesi dopo ne parliamo al bar. È necessaria la ricerca, come in qualsiasi altro campo. Per quanto possa sembrare semplice, un’idea funziona solo se è stata processata nei dovuti tempi, se ha scavato a fondo. Non di meno, per occupare bene un palco ci vuole tempo, studio, interesse verso l’esterno e una buona capacità di resistenza.