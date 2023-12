Familie Flöz, lo straordinario potere espressivo della maschera

Riguardo al processo creativo la compagnia dichiara: «Analogamente a un testo teatrale, una maschera non è solo una forma, ma trasporta con sé anche un contenuto. Il processo di sviluppo di una maschera è cruciale per il risultato finale e coinvolge sperimentazioni in scena, culminando nella simbiosi tra attore e maschera. Il paradosso, che nasconde un viso animato dietro una forma statica, diventa una sfida significativa per gli attori e offre allo spettatore la possibilità di diventarne, in una certa misura, anche il creatore attraverso l’immaginazione. La maschera, oltre a creare figure viventi sul palco, prende vita anche nell’immaginazione dello spettatore. La capacità di celare un volto animato dietro una forma fissa rappresenta una sfida intrigante per gli attori e, allo stesso tempo, coinvolge attivamente il pubblico, che diventa, in parte, il co-creatore di questa forma d’arte».