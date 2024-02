Identità incomplete: le seconde generazioni cinesi

La famiglia, confermano altre testimonianze, ha un ruolo centrale nella vita dei cinesi: è molto comune ritrovarsi tra i parenti per passare del tempo insieme, non solo durante le festività. «I cinesi di prima generazione – specifica Matteo, un altro ex studente –, arrivati in Italia negli anni ’90, sono principalmente provenienti dalla ZheJiang, una regione definita come “terra di contadini e piccoli commercianti”, in cui le parole d’ordine sono “duro lavoro, risparmio e successo economico nell’ambito dell’attività di famiglia”». «Fin da piccoli – continua il ventiseienne –, noi ragazzi della seconda generazione siamo stati abituati ad aiutare nell’attività di famiglia (ristoranti, bar, negozi, etc). Stare tanto tempo con i genitori nelle loro attività imprenditoriali ha rafforzato molto il legame con la cultura, le abitudini e i modi di fare cinesi. Si assimila in modo naturale la cultura di cui i genitori sono portatori». «Per questo – conclude – molti ragazzi IBC (Italian born Chinese) si identificano più nella cultura cinese che in quella italiana, anche se mai al 100%».