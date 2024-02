I santuari in ValSeriana, tra miracoli e culture

Caso emblematico di totale identificazione tra un territorio e chi lo abita, il Santuario della Madonna della Neve di Pradalunga è in realtà conosciuto come il Santuario della Forcella, “rubando” il nome all’omonimo colle su cui è sorto, neanche a dirlo, per un voto. È durante la peste del 1630, infatti, che gli abitanti di Pradalunga fecero voto di costruire sul colle, in posizione panoramica, un santuario dedicato alla Madonna della Neve, riconosciuta come protettrice dai lavoratori delle cave di pietre coti – pietre che servivano per ridare il filo agli attrezzi da taglio, in particolare alla falce fienaia – fondamentali per l’economia del piccolo borgo.