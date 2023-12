Marco Fumagalli, dietro le quinte del restauro della «Madonna con Bambino»

L’operazione di restauro, voluta e finanziata dalla Fondazione Credito Bergamasco nell’ambito del progetto «Grandi Restauri», è ora esposta nel salone principale di Palazzo Creberg, in Largo Porta Nuova, in occasione delle festività natalizie. Sarà visibile fino al 19 gennaio, nei giorni feriali, dalle 9 alle 13, con ingresso libero. «Nel corso del 2023, in occasione del nostro 35° anniversario, ci siamo dedicati molto a restauri di grande rilievo e delicatezza. – afferma Angelo Piazzoli, presidente di Fondazione Creberg – In chiusura d’anno abbiamo avuto il grande piacere di essere accanto al Patronato San Vincenzo con il restauro di una importante, bellissima tavola che presentava notevoli problemi di degrado fisico. Si tratta di un gesto di vicinanza ad una meritoria istituzione, che svolge in Città un insostituibile ruolo sociale, culturale, educativo». Don Davide Rota, superiore dell’Associazione dei Preti del Patronato, grato per questo intervento da parte di Fondazione Credito Bergamasco ricorda, in fondo, che «il bello è come il pane, nutre ed educa alla vita buona». Un’opera d’arte riportata a nuova vita, allora, non può che diventare augurio sincero per l’anno nuovo.