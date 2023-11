Arte contemporanea in ValSeriana: tre storie di periferica rivoluzione

In questa dimensione di scambio internazionale si sono gettate le basi della passione per la sperimentazione artistica, oggi vero motore di «Artestudio». «Oggi non mi interessa produrre quadri da vendere – continua il signor Morandi – voglio creare e collaborare a circuiti di promozione artistica e culturale. Lo scorso ottobre, per esempio, abbiamo organizzato due festival di performance di Ryosuke Cohen (Osaka, 1948): inizialmente a Ponte Nossa, per poi arrivare in città allo spazio Cento4, in Borgo Palazzo». Cohen è un artista che non produce più arte secondo l’idea della tradizione, ma ricopre il ruolo di mediatore e intermediario tra la realizzazione di un’idea progettuale (la sua) e coloro che partecipano al progetto. Diventa interessante allora il moto Ponte Nossa – Città di Bergamo da parte di uno spazio d’arte no profit che ha a cuore la sensibilizzazione (non scontata) del contemporaneo.