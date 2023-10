«…and the animals were sold». Anche l’arte può curare le ferite del Covid

Se le nostre illusioni di onnipotenza e perfezione sono state compromesse, non possiamo fingere di essere gli stessi. Non per niente le patologie di ansia per l’incertezza del futuro e la tristezza per la lacerazione dei legami si manifestano nelle lunghe liste di attesa da psicologi e psichiatri. «Uso una metafora. Quando si cade da cavallo, ci dicono di rimetterci subito in sella per superare la paura. È vero, ma non prima di aver analizzato le cause della caduta e non prima di esserci attrezzati per evitare una nuova caduta». Un consiglio per gestire ansie e depressioni? «Stare in relazione. Sempre, in ogni situazione. Non perdere il contatto con i legami affettivi che consentono di interrompere le pericolose derive delle emozioni fuori controllo».