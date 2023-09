«Tutta in voi la luce mia». In Carrara, un dialogo tra pittura e musica

La nuova “dimensione sentimentale” dilaga, travolgendo la storia antica del neoclassico: «La sensibilità è cambiata – spiega Lissoni – In scena non sono più gli exempla virtutis di Greci e Romani ma nuovi eroi ed eroine, uomini e donne reali. Il pubblico in questo modo di raccontare si proietta e si riconosce e il melodramma è cantato dalla gente per strada». In un percorso che, complici gli ascolti musicali in sala e l’allestimento scenografico di Federica Parolini, si propone di abolire i confini tra scena e pittura, tra arte e musica, una quarantina di sceltissime opere incrociano per noi in museo i destini di pittori, scultori, compositori, scenografi, scrittori, salotti e teatri di tutta Europa.