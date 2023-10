A Dalmine «C’è un tempo da scoprire» fatto di cultura e crescita

La collaborazione tra l’attore comico e la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius diretta da Lamberto Giannini nasce nel 2015, il progetto è cross-mediale e si articola in più forme artistiche: nel teatro, nel cinema e nell’editoria. Sul grande schermo arriva nel 2018 con il documentario dal titolo «UP&Down – Un Film Normale», che diventa un’indagine sulla normalità e racconta la bellezza di questa impresa fuori dal comune. Nel 2019 viene pubblicato il libro di Paolo Ruffini «La sindrome di UP», in cui racconta l’esperienza condivisa con i ragazzi della compagnia, in un percorso verso la felicità. Venerdì 20 ottobre alle ore 21 lo spettacolo raggiungerà il Teatro Civico di Dalmine, per spiazzare il pubblico, coinvolgerlo e soprattutto emozionarlo. I biglietti sono in vendita la sera dello spettacolo dalle ore 20 presso la biglietteria del teatro. Disponibili fino ad esaurimento posti. Si consiglia di effettuare la prenotazione sul sito o telefonicamente al numero 0356224840.