«Fotografica»: un’occasione per (ri)scoprirsi comunità

Da non perdere a «Fotografica» sono anche tutte le altre storie che non possono non essere menzionate. Nel Monastero del Carmine Nick Brandt con «The day may break» promuove una riflessione sul tema della distruzione ambientale nel rapporto uomo–animali tra Zimbawe, Kenya e Bolivia. In continuità si pone anche Fausto Podavini che, con «Apnea», racconta la situazione successiva alla terribile alluvione in Ciad nell’ottobre 2022. In «Between these folded walls, Utopia» il duo Cooper & Gorfer attira l’attenzione dei visitatori con un tripudio di colori, volto a raccontare, attraverso dei collage, la storia di donne emigrate in Svezia.