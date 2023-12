Cinque mostre “necessarie” da visitare a Natale

Quest’anno abbiamo pensato di lasciare per un attimo sullo sfondo le mostre “da non perdere” per definizione, rilanciate ovunque e per le quali probabilmente la gente si metterà in automatico in coda, per segnalarvi – non per ordine di importanza, e senza la pretesa di essere esaustivi – cinque mostre “necessarie”, magari meno accessoriate, indipendenti, alternative, talvolta periferiche, ma ciascuna con un motivo, un linguaggio, un messaggio che, per novità o per pregnanza, valgono bene una visita.