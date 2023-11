Oggi come ieri il melodramma è virale

Ecco quindi spiegato il ruolo della scenografia in una mostra come «Tutta in voi la luce mia», immaginata come «un percorso che accompagna lo spettatore dall’ingresso dell’edificio teatro alla messa in scena, svelando tuttavia quei meccanismi che portano alla rappresentazione che lo spettatore non vede mai. Mi sono chiesta: che cosa restituisce vita alla pittura? Guardando i dipinti selezionati per la mostra mi sono resa conto che erano a tutti gli effetti una messa in scena, come fossero immagini cristallizzate di spettacoli teatrali. I ritratti, gli interpreti, i soggetti, i temi, le storie, la Storia diventano materia viva e tridimensionale grazie al melodramma».