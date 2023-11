Al Museo delle Storie, le Mura di Bergamo si mettono in mostra

Le Mura di Bergamo dal 2017 fanno infatti parte del sito seriale transnazionale « Opere di difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale », costituito da sei strutture dislocate in Italia, Croazia e Montenegro, per un’estensione di 1000 km. «Il valore inestimabile delle Mura incarna e afferma la filosofia e i valori UNESCO – spiega il Responsabile Servizio Cultura e UNESCO del Comune di Bergamo Cecchinelli – Il loro riconoscimento a Patrimonio Mondiale dell’Umanità trova risposta in ciò che non si vede, nella bellezza architettonica strutturale nascosta che sottende la meravigliosa cortina delle Mura. Una cortina che ha protetto un’anima che la Mostra svelerà al pubblico».