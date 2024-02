Il Rinascimento di Achille Funi, per tornare a immaginare “in grande”

Qualcuno potrebbe farsi l’idea che la mostra, essendo di natura privata e allestita in uno spazio privato, non possa che configurarsi come un piccolo ma prezioso omaggio al maestro, scandito probabilmente da opere di piccole dimensioni. La sorpresa risiede, invece, in una proposta che non ha nulla da invidiare ai palcoscenici istituzionali e museali. Offre infatti l’occasione di osservare opere monumentali e solitamente poco o per nulla accessibili al pubblico, oltre che cruciali per comprendere la tecnica e il pensiero di Funi.