«Che Spettacolo il 2024!» anche a Carnevale

Nella stessa giornata alle 16.45, presso la Biblioteca Tiraboschi in Via San Bernardino, torna Elide Fumagalli con la lettura «La vera storia di Arlecchino - Ci incontriamo in un libro?» per bambini di età 4-8 anni. Alle 21 andranno in scena due spettacoli: « Artabàn. La leggenda del quarto re mago» presso Teatro Caverna in Via Tagliamento, e «Attori a bottega» della Compagnia Erbamil, presso l’Auditorium di Ponteranica.