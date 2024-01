In inverno gli orti botanici riposano, ma non smettono di fare rete

Insomma, ora che avete chiaro in testa l’albero genealogico dei giardini botanici, per stare in tema, e avete iniziato ad apprezzarli, spero riuscirete a metterli sul piedistallo delle istituzioni e a vederli come luoghi di formazione. Luoghi, che per quanto bellissimi, non si fermano ad una bellezza effimera, ma curano l’anima in tutte le stagioni.