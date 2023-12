Il disastro del Gleno, una storia che cent’anni dopo non smettiamo di raccontare

In Italia, intanto, con la marcia fascista su Roma Benito Mussolini assume il potere come capo del governo. Il futurismo inneggia alla modernità, al progresso e alla velocità. Tra Milano, Como e Varese hanno inizio i lavori per la prima autostrada al mondo. E un’altra grande infrastruttura vede gli albori in provincia di Bergamo, sui monti della Valle di Scalve: la diga del Gleno. Cinque anni di lavori, trenta metri di altezza, sei milioni di metri cubi di acqua. Non sono questi, però, i numeri che sono passati alla storia, quanto piuttosto le 359 vittime causate dal suo crollo, a soli quattro mesi dalla fine dei lavori, esattamente cento anni fa.