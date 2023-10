La bellezza delle protee, così lontane e così vicine

Non tutti sanno che esiste un altro legame tra Bergamo e il Sudafrica, e ha a che fare proprio con le protee. Una donna bergamasca, Domitilla Rota, nel lontano 1967 fondò proprio in un campo di protee vicino a Johannesburg l’istituto LITTLE EDEN . Con il marito, Daniele Hyams, diede vita a una casa e una famiglia per bambini handicappati di diverse etnie, religioni e classi sociali, in un paese che era profondamente e spaventosamente diviso dall’apartheid e oggi ne paga ancora le conseguenze. Nel 1992 Domitilla ha inaugurato l’Elvira Rota Village in onore di sua madre. Al villaggio, come lo chiamava lei, tutto è organizzato come una fattoria. I ragazzi stanno spesso all’aperto a contatto con gli alberi di noci, le coltivazioni di fagioli e le piante aromatiche. Esiste persino un sistema di gestione e depurazione delle acque.