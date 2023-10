Se l’impegno per l’ambiente va in orbita: detriti spaziali e dove trovarli

La domanda sorge spontanea: come mai tutti questi oggetti si trovano ancora in orbita? Spiega Colombo: «Dal 1957, anno di lancio del primo satellite, ci sono stati 6.500 lanci circa, escludendo quelli falliti. Complessivamente, questi lanci hanno portato in orbita 16.000 satelliti, ma non tutti sono ancora nello spazio: quelli sotto i 700 km di altezza sono rientrati grazie alla resistenza atmosferica. Oltre, l’atmosfera si affievolisce: tutti i satelliti al di sopra di quella quota non rientreranno mai, oppure lo faranno ma tra 200 o 300 anni. I satelliti in orbita media o geostazionaria rimangono a tempo indefinito in orbita, a meno di usare propellente e togliere tempo utile alle operazioni per toglierlo dall’orbita prima del suo fine vita: una strada che, per gli ingenti costi, non viene mai percorsa».