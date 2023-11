Alberi da frutto a radice nuda, l’inno alla vita di novembre

In queste circostanze regge anche il detto «poca spesa, tanta resa»: alcune indagini svolte nella statunitense Cornell University dimostrano che un esemplare a radice nuda ha una quantità banalmente numerica di radici in più rispetto alla medesima pianta venduta con l’apparato radicale imballato e contenuto in teli. Inoltre, come dimostrato nei consigli di piantumazione, essendo piante più leggere possono essere trasportate facilmente ed è semplice metterle a dimora anche per una singola persona. Come se non bastasse, solitamente attecchiscono più velocemente rispetto a quelle vendute in contenitori, poiché le radici non devono traslocare dal terreno con cui vengono vendute a quello in cui sono trasferite.