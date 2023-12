amisuradibici: pedalando da Villa d’Almè a Bergamo

Stando in corsia percorriamo via Baioni e via C. Battisti, superiamo Piazzale Oberdan e raggiungiamo la torre del Galgario. Svoltiamo poi a destra in via Frizzoni che percorriamo sino all’incrocio con via Madonna della Neve, abbandoniamo la corsia ciclabile, svoltiamo a sinistra e ci portiamo su via Angelo Maj. Procediamo dunque fino a viale Papa Giovanni XXXIII che ci conduce dritti alla stazione ferroviaria.