amisuradibici: pedalando da Urgnano a Bergamo

Guidati dunque dai cartelli di diverso colore proseguiamo per pochi metri fino ad incrociare nuovamente la roggia Morla che, in questo caso, funge da confine tra i quartieri della Malpensata e di Boccaleone. Svoltiamo a sinistra e costeggiamo la roggia per circa 650 metri, percorrendo un vialetto con fondo ghiaioso ombreggiato dagli alberi per poi sbucare in via Gavazzeni, poco più a ovest dell’ospedale Humanitas. Attraversiamo, proseguiamo per pochi metri in direzione Malpensata, imbocchiamo il sottopasso e arriviamo in Piazzale Marconi. In questa seconda parte la ciclabile è presente per quasi tutto il percorso e si discosta dalla provincial e (via Zanica) stando più a est. Volendo percorrere la strada delle auto, arrivati nel quartiere di Campagnola si prosegue sempre dritti su via Zanica fino alla rotonda della Malpensata, si supera il sottopasso ferroviario e girando a destra si raggiunge la stazione, percorrendo via Bonomelli.