A spasso per i monti della Val Camonica bergamasca

Considerata la sua familiarità con il luogo, ne approfitto per chiedere conferma sull’origine del nome Pora. Franco conferma quanto sapevo per sentito dire da mio padre: la montagna è sempre stata chiamata Pura in dialetto, cioè «paura». Questo perché i violenti temporali che si abbattono su questa cima sono caratterizzati da numerosi fulmini. La carica elettrostatica che si accumula nell’aria fa letteralmente rizzare i capelli come quando si prova una fortissima paura. Quando i cartografi del Regno iniziarono ad aggiornare le mappe geografiche pensarono bene di italianizzare i nomi delle località. Non conoscendo il dialetto locale lavorarono di fantasia e così Pura è diventato Pora. Sorte analoga è toccata anche al dirimpettaio bresciano monte Guglielmo, il cui nome originale era Gölem (dal latino culmen, «colma», una sommità non appuntita) ma italianizzato nell’improbabile nome di persona Guglielmo. Franco fornisce anche un’altra ipotesi del perché si chiamasse «Pura»: «secoli fa la notte quassù era buissima. Le uniche luci che si potevano intravedere erano quelle delle quattro case di Castione. Per il resto buio pesto e tanta paura».