«Gravel sul Serio». Alla scoperta della Bassa in bicicletta

Accanto ai due tracciati da 70 e 120 chilometri del primo ottobre, sabato 30 settembre è in programma la «Mini Gravel sul Serio», un percorso adatto a tutti e in particolare per le famiglie, con una gustosa merenda e un premio speciale all’arrivo. Non di solo pedalare vivono atleti e atlete: così lungo entrambi i percorsi gli organizzatori hanno pensato, insieme a punti timbro obbligatori per documentare il passaggio lungo l’itinerario, anche a stand di ristoro per rifocillare chi parteciperà.