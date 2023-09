Tra santuari e miniere, i tesori da scoprire lungo il torrente Riso

Oggi scelgo di recarmi in una valle bergamasca minore, forse meno conosciuta rispetto alle sue sorelle maggiori ma non per questo meno interessante: la Valle del Riso. Per arrivarci costeggio il fiume Serio e oltrepasso l’ormai celebre e affollata Coston Beach, resa famosa dall’omonima canzone, per poi svoltare a sinistra prima di Ponte Nossa. Ed eccomi in questa piccola valle che sale fino al passo di Zambla, collegando la Val Brembana e la Val Seriana sotto lo sguardo severo e imponente del Monte Alben.