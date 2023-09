Le quattro matte di Colere, guglie rocciose che raccontano storie di folletti

Pochi minuti ancora ed eccoci al colle della Guaita (1891m). Bellissimo il contrasto tra la maestosa parete Nord della Presolana illuminata dai primi raggi del sole e la conca del laghetto Polzone, ancora in ombra. Il lago appare in evidente carenza idrica al punto da assomigliare più ad una pozza d’acqua che a un lago. Il rifugio Albani è lì davanti a noi. Raggiungiamo le ex baracche dei minatori, strutture parzialmente recuperate per testimoniare la fervida attività estrattiva della zona. Sono ancora presenti i tralicci della vecchia teleferica utilizzata per trasportare a valle il minerale estratto e un trenino che si insinuava nei meandri della miniera. Qua e là si notano i buchi di ingresso delle gallerie. Fino agli anni ’70 del secolo scorso si estraeva la fluorite. Principalmente utilizzata nella metallurgia come fondente (dal latino fluere ovvero fondere) la fluorite veniva impiegata anche nella lavorazione del vetro e nella produzione di prodotti antiruggine; curioso il suo utilizzo in aggiunta ai detersivi per far brillare i capi (specialmente quelli di colore bianco). Non da ultimo la NASA, l’agenzia spaziale americana, ne faceva uso come additivo al combustibile dei razzi lunari.