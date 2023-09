Pillole di «Millegradini», ovvero tutto ciò che serve sapere per prepararsi al weekend

Confartigianato Imprese Bergamo sarà presente presso il Chiostro della Chiesa del Carmine in via Colleoni con «Sinergia oltreoceano: Ideare Fare il Design – Tra design messicano e artigianato made in Italy», una mostra di oggetti d’arte e manufatti tessili realizzati da artigiani in collaborazione con maestri designer del Messico. «Siamo onorati anche quest’anno di promuovere e sostenere l’iniziativa di Millegradini – dichiara il Direttore Stefano Maroni – Quest’anno Confartigianato Imprese Bergamo ha consentito agli organizzatori di aggiungere ai luoghi storici da visitare anche il Chiostro del Carmine in via Colleoni 21, in quanto ha realizzato una suggestiva mostra dell’artigianato dove verranno esposti dei manufatti realizzati con diverse materie prime: tessuti, pelle, vetro, ceramica, legno. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Consolato del Messico a Milano. È un tassello che riempie di nuovi contenuti l’edizione 2023 della “Millegradini”. Per questo l’invito che vi rivolgo è quello di partecipare alla Millegradini 2023 e, tra i luoghi caratteristici che la manifestazione propone, di visitare anche il Chiostro del Carmine e la mostra dei nostri artigiani».