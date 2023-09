Altri cinque luoghi della Millegradini «alle porte di Città Alta»

Concludiamo questo elenco di luoghi con un invito. Fermatevi presso lo stand de L’Eco café in Colle Aperto (davanti alla Marianna). Potrete bere un buon caffè Poli, leggere una copia del quotidiano, abbonarvi a prezzi vantaggiosi a L’Eco di Bergamo e a Orobie, ma anche acquistare il volume «Alle porte di Città Alta», curato dall’Associazione per Città Alta e i Colli di Bergamo. Non una guida di Città Alta, ma una guida a Città Alta, come la descrivono gli autori, completa di tutti i tracciati (33, da affrontare rigorosamente a piedi o in bicicletta) che da Città Bassa e dalle basi dei Colli conducono alle soglie delle quattro porte: Sant’Agostino, San Giacomo, Sant’Alessandro e San Lorenzo.