Dai “sogni verticali” di Angelika Rainer alle imprese di Rosa Morotti. A Nembro le montagne si tingono di rosa

Storie di alpinismo estremo e di cammino, ma anche storie di rinascita. Si comincia sabato 7 ottobre alle 20.45 presso Villa Pelliccioli, a Lonno. Sara Bonfanti racconterà il Sentiero Italia CAI , che ha percorso nella sua interezza in solitaria, dopo due mesi in compagnia di un amico. Parliamo di sette mesi di cammino, oltre 7mila chilometri da Muggia (in Friuli Venezia Giulia) a Santa Teresa Gallura (in Sardegna). Un trekking di alta montagna, che attraversa le Alpi e gli Appennini. Percorrendo il Sentiero Italia, Sara ha imparato a non preoccuparsi, come ha rivelato in un’intervista al CAI: «Sto imparando a vivere nel qui e ora: so che, anche quando si presentano problemi, le soluzioni arriveranno. Ho la sensazione di cominciare a ragionare in modo più leggero. Anche se sto seguendo un sentiero molto duro, la semplicità regna sovrana: più una cosa è semplice, meglio è». L’arrivo di Sara a Nembro si deve ad un incontro fortunato proprio con un cittadino di Lonno: Ugo Ghilardi, noto in bergamasca per le sue imprese in bicicletta.