Punta Almana, sguardi da cartolina sul Lago d’Iseo

Il cammino inizia lungo la strada cementata che procede in direzione della forcella di Sale. Rimontiamo i pendii occidentali di punta Almana, costeggiando prati ordinatissimi e baite con vista meravigliosa. È il primo giorno di ottobre e i castagni regalano già i primi frutti. Le pendenze, ben presto, divengono impegnative e approfittiamo dell’incontro con un cacciatore per recuperare fiato. È in cerca di lepri, in squadra con altri amici che stanno setacciando la zona: «I cani sono muti, oggi non gira proprio nulla! Sto aspettando i miei soci per andare ad accendere il fuoco in baita. Ci rifaremo con una bella grigliata!». Ebbene, la frase «i cani sono muti», per chi non è avvezzo al mondo dei segugi, sta ad indicare la pacatezza dei cani che, non fiutando l’odore di selvaggina, non si affannano in rincorse e abbaìi. Specifico questo particolare perché un’anima buona del nostro gruppo stava già arrovellandosi immaginando chissà quali crudeli stratagemmi avessero ideato i cacciatori per rendere muti i cani!