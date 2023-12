Pontesecco, va meglio con i birilli: traffico pomeridiano più scorrevole verso la Valle

A volte ritornano, anche se in posizione ed orari insoliti. Come i birilli che da lunedì 11 dicembre sono nuovamente in servizio a Pontesecco, in attesa che il ministero delle Infrastrutture dia il via libera al progetto di una corsia reversibile, soluzione principale al nodo viabilistico. Ma se negli anni passati i coni di color arancione venivano collocati la mattina, per raddoppiare temporaneamente la corsia verso Bergamo, agevolando così l’ingresso dei mezzi in arrivo dalla Valle Brembana, ecco che ora la situazione s’è capovolta. Intorno alle 16,30 di lunedì gli operai hanno posizionato i birilli nel senso opposto, per determinare una doppia attestazione in uscita dalla città nelle ore di punta del tardo pomeriggio, «invertendo» temporaneamente la doppia corsia tra le due rotonde che continuerà ad agevolare l’ingresso a Bergamo per tutto il resto della giornata.